Benfica vai voltar a ter equipa de andebol feminina

O Benfica vai voltar a ter uma equipa feminina nas competições nacionais de andebol em 2018/2019, competindo na 2.ª divisão, com a ambição de ascender ao escalão principal."Neste regresso da modalidade, a equipa vai começar a competir na 2.ª Divisão, partindo com a ambição de subir ao escalão principal. Este será um grupo de trabalho sustentado na sua larga maioria na juventude", refere uma nota divulgada esta sexta-feira pelo clube.O andebol feminino chegou ao Benfica na época 1971/1972 e foi extinto na temporada 1993/1994, tendo tido um breve regresso em 1996/1997.Na modalidade, o Benfica conta com sete campeonatos de Portugal, seis taças e duas supertaças.