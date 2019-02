Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vence e mantém pressão sobre o FC Porto

Águias entram em grande, marcam cedo, repousam voltam a acelerar e chegam com 2-0 ao intervalo.

Por Octávio Lopes | 08:44

O Benfica venceu esta segunda-feira o Desp. Aves, por 3-0, num jogo em que fez uma boa exibição até à expulsão de Ferro (64’). Depois, os avenses mandaram, mas sem apoquentarem Odysseas. Com este triunfo, os encarnados mantêm o FC Porto, líder da Liga, sob pressão - estão a apenas um ponto.



As águias entraram em campo com o mesmo onze dos 10-0 ao Nacional e desde cedo começaram a cercar a área contrária, com uma notável circulação de bola e objetivos bem definidos no ataque. E logo aos 3’ fizeram o 1-0: grande passe de Samaris para Seferovic, na área, parar no peito e ‘picar’ por cima de Bernardeau.



A pressão continuou e, seis minutos depois, Rafa, na área, soltou para o desmarcado João Félix atirar à malha lateral. No minuto 14 tudo continuava na mesma e o Benfica teve outra oportunidade: João Félix rematou, em posição frontal, perto da área, para uma grande defesa de Bernardeau; nas recargas, Seferovic e Rafa acertaram em defesas.



O Desp. Aves só respirou a partir dos 20 minutos. Teve alguma bola e Odysseas foi obrigado a aplicar-se a um livre direto de Vítor Costa. E estava o jogo equilibrado quando o Benfica decidiu acelerar um pouco, o suficiente para ampliar a vantagem: Grimaldo, na esquerda, passou a João Félix que, com um toque de primeira, colocou a bola em Rafa; o nº 27, na área, tirou um adversário do caminho e atirou em arco para o 2-0. Até ao intervalo, destaque para nova defesa apertada de Odysseas, após um ‘estouro’ fora da área de Vítor Costa.



O 2º tempo começou com o Benfica a mandar ‘naquilo tudo’, perante um Desp. Aves que se limitava a ver jogar e a tremer sempre que a bola andava perto da sua área. O ‘festival’ teve início com João Félix: fletiu da esquerda para o meio e, perto da área, rematou forte, para brilhante intervenção de Bernardeu; logo a seguir, uma triangulação entre João Félix, Seferovic e Rafa só não teve consequências porque um defesa local foi lesto a afastar o perigo.



Adivinhava-se o terceiro golo do Benfica que acabou por acontecer aos 59’: canto de Pizzi, Bernardeu falha a saída, a bola sobra para Ferro, que rematou bombeado para o fundo das redes. Um minuto depois, Pizzi, isolado por Gabriel, rematou a centímetros do poste direito. No minuto 64, Ferro viu o vermelho direto por agarrar Derley que ia isolar-se.



O Desp. Aves passou então a mandar na partida, sem, no entanto, criar jogadas de perigo, frente a um Benfica que optou por congelar a bola e perder tempo, sempre que possível.



ANÁLISE

64 minutos das águias

O Benfica voltou a mostrar que tem uma máquina bem oleada. Durante 64 minutos (até ficar reduzido a 10 por expulsão de Ferro), só a espaços permitiu que o Desp. Aves respirasse. Nesse período marcou 3 golos e criou bonitas jogadas ofensivas.



Desp. Aves sem soluções

O Desp. Aves apostou em três centrais e numa vigilância atenta às movimentações de João Félix. Mas, durante os 64 minutos em que o jogo foi ‘onze contra onze’, nada resultou. E na parte final teve bola, mas raramente soube o que lhe fazer.



Razoável

Na 1ª parte perdoou amarelos a João Félix e Jorge Filipe. Na 2ª parte também cometeu alguns erros - o mais grave foi não ter mostrado o vermelho a Rúben Dias, por entradas demasiado duras e discutir com um dos árbitros assistentes.



Lage agenciado por Jorge Mendes

Bruno Lage passou a ser agenciado pelo empresário Jorge Mendes, apurou o CM. O técnico, que leva 10 vitórias (7 seguidas no campeonato) em 11 jogos, tem visto a cotação subir em flecha pelo que o superagente já está a gerir a sua carreira. O técnico do Benfica começa a despertar interesse lá fora, nomeadamente em Inglaterra. Contudo não pensa sair da Luz e tem como principal objetivo ser campeão pelo clube que o projetou como treinador.



Sobre o jogo desta segunda-feira, Bruno Lage mostrou-se satisfeito: "Foi uma vitória justa. Entrámos muito bem com um bom golo e controlámos nos primeiros 20’. Depois a equipa abusou na profundidade. Na segunda parte voltámos a entrar muito fortes. Após a expulsão de Ferro ficou um pouco mais complicado.



O Desp. Aves tem três gajos, perdão, três homens que provocam dificuldades. Ausência de Ferro? Pensamos nisso depois do Galatasaray".



Só faltou marcar um golo a João Félix

- Odysseas – No pouco trabalho que teve, esteve bem. Precisa é de melhorar o jogo com os pés.

- André Almeida – Certinho a fechar espaços aos avançados do Desp. Aves.

- Ruben Dias – Imperial a comandar a defesa. Mas cometeu faltas duras que lhe podiam ter custado o vermelho.

- Ferro – Um oportuno golo. Uma ou outra hesitação e um cartão vermelho que poderia ter evitado um golo.

- Grimaldo – Na mesma linha de André Almeida, mas com vocação mais ofensiva.

- Samaris – Excelente o passe para o golo de Seferovic. Boa exibição. Terminou a central.

- Gabriel – Um mouro de trabalho a fazer carburar o meio-campo do Benfica.

- Pizzi – Marcou o canto do golo de Ferro. Desperdiçou uma grande oportunidade, na cara de Bernardeu.

- Rafa – Marcou um golo espetacular: com uma finta soberba, tirou um adversário do caminho, e rematou cruzado. Tudo numa nesga de terreno.

- Seferovic – Um bonito golo. E muito trabalho a ajudar a equipa a sufocar o Desp. Aves.

- Gedson – Entrou para ajudar as águias a conter a pressão dos avenses na parte final. Cumpriu.

- Jonas – Teve pouca bola. Mas ainda tentou um chapéu, que saiu muito perto do alvo.

- Zivkovic – Poucos minutos no relvado.