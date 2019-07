Benfica vence Fiorentina com golo de Caio Lucas nos descontos

Um golo do reforço brasileiro Caio Lucas, aos 90+3 minutos, valeu esta quinta-feira ao Benfica um triunfo por 2-1 face à Fiorentina, em Nova Jérsia, no segundo encontro na Internacional Champions Cup.

A formação 'encarnada' adiantou-se uma primeira vez, aos nove minutos, pelo suíço Haris Seferovic, melhor marcador da edição 2018/19 da I Liga, mas a formação transalpina chegou à igualdade, aos 29, pelo sérvio Dusan Vlahovic.

No primeiro encontro na prova, no domingo, o Benfica tinha batido os mexicanos do Chivas Guadalajara por 3-0, em Santa Clara, com tentos do espanhol Raul de Tomás, Rafa e do suíço Seferovic, pelo que soma o pleno de seis pontos.