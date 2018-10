Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica vence no reduto do AEK de Atenas na UEFA Youth League

Formação 'encarnada' volta a jogar em 23 de outubro, visitando o Ajax.

O Benfica isolou-se esta terça-feira na liderança do Grupo E da UEFA Youth League, competição que replica os grupos da Liga dos Campeões de futebol no escalão de juniores, ao vencer fora o AEK Atenas por 3-1.



O jogo ficou resolvido logo na primeira parte, em que Nuno Santos foi a figura de maior destaque: apontou dois golos, aos oito e 31 minutos, antes de assistir Umaro Embaló para o terceiro, aos 38.



Num jogo que os 'encarnados' dominaram por completo, mas desperdiçaram muitas ocasiões, os gregos tiveram no tento de Mpotos, aos 27 minutos, uma réstia de esperança, uma vez que restabeleceram então a igualdade.



Na classificação do grupo, as 'águias' são líderes isoladas, com seis pontos, após o empate entre Bayern Munique e Ajax (2-2), que deixou os holandeses com quatro pontos e os alemães com um. O AEK não pontuou.



A formação 'encarnada' volta a jogar em 23 de outubro, visitando o Ajax.