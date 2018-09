Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica voa para a liderança do campeonato

Primeira parte de alta intensidade das Águias teve momento alto quando Pizzi assistiu João Félix para um golo de classe.

Por Mário Pereira | 01:30

Uma exibição segura, alicerçada numa primeira parte de altíssimo nível e de bons momentos na segunda metade, permitiu ao Benfica um triunfo justo e seguro frente ao Desportivo das Aves por 2-0. João Félix, talento puro de apenas 18 anos, e Cervi, que o rendeu após inoportuna lesão no pé esquerdo, deram expressão ao triunfo das águias num encontro de domínio total (67 por cento de posse de bola)e raramente contestado pela formação avense.



O jogo de ontem marca também o regresso de Jonas à competição após afastamento de cerca de quatro meses (jogos oficiais). Um retorno apenas para ganhar ritmo de competição, a duas dezenas de minutos do fim, mas que cria grande alento nos adeptos, que vêm no avançado brasileiro, de 34 anos, uma espécie de herói eterno.



Com esta vitória a equipa da Luz ultrapassa o FC Porto na classificação e isola-se no comando, pelo menos até logo à noite, altura em que Sp. Braga e Sporting se defrontam no fecho da jornada.



O Benfica imprimiu desde o primeiro minuto um ritmo muito forte ao jogo. Com linhas subidas, pressionou a formação do Desp. Aves até praticamente à sua área, dificultando-lhe ao limite o trabalho de construção. Com grande dinâmica coletiva, futebol largo e profundo feito de variações e acelerações, a equipa de Rui Vitória encostou o adversário às cordas. Tanta intensidade não teve correspondência no momento da finalização. Seferovic mostrou grande mobilidade, Salvio garantiu tensão permanente, João Félix acrescentou irreverência, tudo isto sob o comando da batuta de Pizzi. Por diversas vezes o golo rondou a baliza de Beunardeau, mas foi preciso esperar pelo minuto 34 para ver a bola transpor a linha de golo. Um lance marcado por dois momentos: o passe fabuloso de Pizzi e a finalização a preceito, com a classe de um consagrado, do menino João Félix. Estava feito o mais difícil.



O Desp. Aves só a custo deitou a cabeça de fora na primeira parte. Abordou melhor a segunda metade e quase marcava de livre direto. Tentou a equipa de José Mota alongar-se no relvado da Luz. Conseguiu-o a espaços, algumas vezes no aproveitamento de desconcentrações infantis da defesa do Benfica. Acabou contudo por sofrer a fatura da ousadia. Cervi, que começou o jogo no banco de suplentes e só de lá saiu para render João Félix, fez o segundo golo. A história do jogo praticamente acabou ali.