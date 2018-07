Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica volta aos treinos no Seixal com todo o plantel disponível

Benfica disputa o primeiro jogo oficial a 7 de agosto, recebendo na Luz os turcos do Fenerbahçe.

O Benfica regressou esta segunda-feira aos treinos no centro de estágio do clube, numa sessão na qual o técnico Rui Vitória já contou com o futebolista argentino Ferreyra, que no sábado se lesionou frente à Juventus.



O técnico dos 'encarnados' contou com todo o plantel no treino desta segunda-feira, de preparação para o encontro com o Lyon, agendado para quarta-feira, no estádio Algarve, que definirá o vencedor da Eusébio Cup e se insere na Internacional Champions Cup.



No sábado, o Benfica perdeu no desempate por grandes penalidades com a Juventus, depois de um empate a um golo no tempo regulamentar, no segundo jogo da ICC. No primeiro jogo, os 'encarnados' venceram, nos penáltis, os alemães do Borussia Dortmund.