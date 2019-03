Dulce Félix campeã nacional de corta-mato pela sétima vez

Benfiquista ficou à distância de um título da recordista Rosa Mota.

Por Lusa | 15:08

A benfiquista Dulce Félix conquistou este domingo o seu sétimo título de campeã nacional de corta-mato, ficando a um da recordista Rosa Mota, ao bater as rivais do Sporting, que revalidaram o cetro coletivo, em Lisboa.



No duro percurso do Parque da Bela Vista, a benfiquista deu a iniciativa às atletas 'leoninas', mas, na penúltima volta, fugiu e ganhou isolada, em 29.03 minutos, repetindo os títulos conquistados entre 2010 e 2015.



Cinco segundos depois, chegou Catarina Ribeiro, a campeã em 2018, que na última descida passou de terceira para segunda, cortando a meta com 29.08 minutos, à frente da colega de equipa e de treino, Salomé Rocha, terceira em (29.14).



Colocando Sara Moreira em quarto lugar e Ana Ferreira em sexto, o Sporting conquistou o seu terceiro título nacional consecutivo e sétimo da sua história. O Maratona Clube de Portugal tem 13.