Benfiquista Jardel quer jogar por Portugal

Naturalização do defesa brasileiro de 31 anos saiu há dois meses. Jogador à disposição de Fernando Santos.

Por António Martins Pereira | 08:41

Jardel já é cidadão português e pode ser chamado à Seleção Nacional, caso Fernando Santos o entenda, apurou o CM. O luso-brasileiro do Benfica concluiu o processo de naturalização há dois meses e agora cumpre todos os requisitos para representar Portugal.



A recente onda de lesões e as poucas soluções para o eixo da defesa têm deixado apreensivo Fernando Santos para os próximos jogos de preparação para o Mundial da Rússia. E é aqui que a naturalização de Jardel, de 31 anos, pode encaixar.



Apesar de no passado ter afirmado não ser adepto de "jogadores naturalizados na seleção", o técnico pode ter de mudar a sua opinião. Com as lesões de Pepe, José Fonte (está recuperado mas à procura da melhor forma) e a pouca utilização de Bruno Alves e de Neto, restam poucas alternativas. Rúben Dias companheiro de Jardel na defesa encarnada surge à cabeça, sendo que outra possibilidade é Edgar Ié (Lille).



Jardel passa assim a ser mais uma opção válida para Fernando Santos e já terá manifestado esse desejo de representar Portugal, país onde chegou em 2009 para representar a equipa do Estoril.



30 milhões por Cristante

A Atalanta já definiu o preço de venda do médio italiano Bryan Cristante, que ainda pertence aos quadros do Benfica. O emblema de Bergamo vai pagar aos encarnados 4 milhões de euros (valor previsto no acordo de empréstimo), para depois o tentar vender por 30 milhões de euros.



E candidatos à contratação não faltam a um dos destaques da liga italiana. Juventus, Inter, Arsenal e Liverpool são alguns dos interessados.