Benfiquista Pedro Pichardo autorizado a representar Portugal

Atleta já tem a qualificação assegurada para o Mundial após vitória na Liga Diamante.

Por Lusa | 18:36

Pedro Pablo Pichardo, que adquiriu a nacionalidade portuguesa no ano passado e é o recordista luso do triplo salto, poderá representar Portugal nos Campeonatos do Mundo de 2019, no Qatar.



O desfecho do processo de mudança de nacionalidade do atleta do Benfica, à luz dos novos regulamentos, foi esta quarta-feira comunicado pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) à Federação Portuguesa de Atletismo.



Assim, o atleta Pedro Pablo Pichardo, que adquiriu a nacionalidade portuguesa a 20 de novembro 2017, é elegível para representar Portugal a partir do dia 1 de agosto de 2019.



Desta forma Pichardo ainda não poderá competir nos Europeus de pista coberta de 2019, que se realizam em Glasgow, na Escócia, mas poderá, caso seja selecionado, fazê-lo no Campeonato da Europa de seleções, que se realizará entre 09 e 11 de agosto (ainda sem atribuição de local por parte da Associação Europeia de Atletismo) e também no Mundial de 2019, que tem lugar de 28 de setembro a 06 de outubro, em Doha no Qatar.



Pedro Pichardo, que recentemente venceu a Liga Diamante, de acordo com o regulamento publicado no início da época, por via desse triunfo, tem já a qualificação assegurada para o Mundial.



Recorde-se que o benfiquista, nascido em Cuba a 30 de junho de 1993 (25 anos), é o atual líder do ranking mundial do triplo salto, com 17,95 metros, obtido em Doha, no Qatar, marca que figura também como recorde de Portugal da disciplina.