Benfiquista Samaris operado com sucesso ao tendão de Aquiles

O futebolista grego Andreas Samaris, médio do Benfica, foi hoje operado "com sucesso" ao tendão de Aquiles direito, em Madrid, confirmou hoje o clube 'encarnado', no sítio oficial na Internet.

"Samaris foi operado com sucesso para tratamento de uma tendinopatia cálcica insercional do Aquiles direito", refere o Benfica, acrescentando que a intervenção, realizada em Madrid, foi acompanhada pelo departamento médico do clube da Luz.

O Benfica não especificou o tempo estimado de paragem do médio internacional grego, de 31 anos, mas, tendo como comparação casos idênticos, provavelmente, Samaris já só voltará a competir na próxima época.