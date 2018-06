Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Besiktas apresenta proposta de 10 milhões por Salvio

Encarnados só aceitam negociar acima dos 15 milhões de euros.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:56

O Besiktas apresentou uma proposta de 10 milhões de euros para garantir o extremo Eduardo Salvio. Contudo, o Benfica, apurou o CM, só aceita negociar o internacional argentino por um valor acima dos 15 milhões.



O interesse turco não é de agora mas nos últimos dias voltou a aumentar. A proposta que chegou à SAD encarnada por Salvio foi, no entanto, considerada insuficiente. O jogador de 27 anos é um dos atletas que a SAD das águias admite vender, até pelo elevado ordenado que aufere no Benfica (perto de 1,5 milhões de euros anuais limpos).



Salvio, que está ao serviço da sua seleção no Mundial da Rússia, chegou à Luz – a título definitivo (jogou em 2010/11 por empréstimo do Atlético de Madrid) – na temporada 2012/2013. Apesar das inúmeras lesões, realizou 199 jogos oficiais, tendo apontado 46 golos.



O Benfica, depois de vários reforços garantidos, concentra-se agora em encaixar dinheiro com vendas de jogadores. João Carvalho tem tudo acertado com os ingleses do Nottingham Forest, com as águias a encaixarem 15 milhões de euros pelo médio de 21 anos.



Por horas estará também a venda a título definitivo de Talisca para a China, num negócio na ordem dos 35 milhões. O Benfica tem ainda uma percentagem num futuro negócio de Bryan Cristante. O médio italiano vai assinar pela Roma, com as águias a encaixarem 4,5 milhões de euros.



Ontem, o Benfica anunciou a contratação de Ferreyra: "Acompanho o Benfica desde jovem devido aos jogadores argentinos que aqui jogaram. É um sonho."