Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bétis de Sevilha avança para a contratação de Brahimi

Argelino termina contrato com os dragões em junho.

Por Luís Magalhães | 09:07

Yacine Brahimi, extremo do FC Porto, está a ser associado ao Bétis, de William Carvalho. O clube de Sevilha já prepara a próxima temporada e aponta para alvos a custo zero, daí o interesse no jogador argelino dos dragões.



Os responsáveis da equipa espanhola conhecem bem Brahimi, pois antes de ingressar nos azuis-e-brancos passou duas épocas ao serviço do Granada, clube da Liga espanhola.



Os sevilhanos também podem atacar Héctor Herrera, capitão do FC Porto, pois está exatamente na mesma situação que o companheiro de equipa, ou seja, termina o vínculo com os dragões em junho.



Assim, o jogador mexicano pode vir a formar parelha no meio-campo com William Carvalho, que depois de rescindir com o Sporting assinou pelo Bétis.



Recorde-se que os dois jogadores têm liberdade, neste momento, para assinarem por qualquer clube, já que ambos têm recusado as propostas que o FC Porto lhes tem feito chegar.



A atualidade dos dragões está a ser, igualmente, marcada pelo ‘caso’ entre Corona e Tata Martino, selecionador do México, depois de o jogador ter demonstrado indisponibilidade para representar a seleção, alegando estar lesionado.



O FC Porto emitiu ontem um comunicado a explicar a situação, dizendo que o departamento médico da seleção mexicana foi avisado de que o extremo tem "uma entorse traumática no tornozelo esquerdo".



Já Aboubakar regressou ontem aos treinos (ainda condicionado). O camaronês não joga desde 28 de setembro, há mais de seis meses, e brevemente será opção para Conceição.