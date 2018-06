Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bétis de Sevilha quer Herrera no plantel

Aumenta a pressão de venda sobre os dragões.

Por Mário Pereira | 11:58

O Bétis de Sevilha juntou-se ao rol de interessados no médio Héctor Herrera.



Poucos dias depois de ter sido noticiado que o Real Madrid tem o jogador referenciado e até que poderia avançar para uma negociação com o FC Porto, surgem notícias da cobiça do emblema andaluz.



Este crescente interesse de vários clubes no internacional mexicano faz aumentar a pressão do mercado sobre o FC Porto, no sentido da venda.



O jogador de 28 anos está com a seleção do seu país no Mundial da Rússia, no qual tem deixado boa impressão. Além dos dois emblemas espanhóis, clubes como a Roma (Itália) e o Arsenal, Everton e West Ham (todos de Inglaterra) já deram sinais de poder vir a entrar na corrida pela contratação do jogador.



Sérgio Conceição, treinador dos dragões, gostaria de poder contar com o atleta para a próxima época, mas isso implica a renovação, pois o atual vínculo termina em 2019.



O que cria alguma indecisão na SAD, pois uma proposta tentadora, na ordem dos 15 milhões de euros, abre as portas da saída. Isto porque Herrera está a atingir o ponto de maturação para a realização de uma transferência financeiramente proveitosa.