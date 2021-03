Um grande golo marcado através de um pontapé de bicicleta de Beto abriu este sábado a porta à vitória do Portimonense, por 3-0, frente ao Tondela, em Portimão.





A primeira parte foi dominada pela equipa algarvia, que criou perigo logo aos 6’ com um remate de Beto, travado por Trigueira. A pressão do ataque algarvio era muita, até que aos 14’ o mesmo Beto fez, talvez, aquele que poderá vir a ser considerado o melhor golo da época, com um pontapé de bicicleta perfeito, após um passe teleguiado de Anderson. O Tondela reagiu com um remate forte de Murillo defendido por Samuel. A equipa de Portimão chegou ao segundo golo aos 35’, através de um remate cruzado de Aylton Boa Morte.