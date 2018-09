Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bicampeã olímpica em ciclismo de pista Kristina Vogel ficou tetraplégica

Alemão sofreu um acidente durante um treino em junho, em Cottbus.

14:28

A alemã Kristina Vogel, bicampeã olímpica em ciclismo de pista, ficou tetraplégica na sequência do acidente que sofreu durante um treino em junho, em Cottbus, afirmou a própria, em declarações à revista Der Spiegel.



"É uma merda! Não posso dizer de outra forma. Faça o que fizer, sei que não voltarei a andar. Mas sempre acreditei que quanto mais rápido assumisse a situação, mais rápido aprenderia a viver com ela", afirmou Vogel, de 27 anos, nas suas primeiras declarações depois do acidente.



Apenas a família da ciclista tinha conhecimento das consequências do acidente ocorrido em 26 de junho, quando chocou violentamente com outro ciclista na pista, durante um treino em Cottbus, na Alemanha.



Vogel está atualmente num hospital em Berlim, onde tem marcada uma conferência de imprensa, para a próxima quarta-feira.



Além dos títulos olímpicos, de velocidade por equipas, em Londres2012, e velocidade individual, no Rio2016, Vogel conquistou 11 títulos mundiais por equipas (2012, 2013, 2014 e 2018), individuais (2014, 2015, 2017 e 2018) e em keirin (2014, 2016 e 2017).