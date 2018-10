Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bilhetes do Vila Real-FC Porto mostrados por Madureira geram desconfiança do Benfica

Líder dos Super Dragões costuma recorrer ao Instagram para anunciar a chegada dos bilhetes à claque.

00:29

Uma imagem publicação por Fernando Madureira no Instagram - uma remessa de bilhetes para o encontro entre o Vila Real e o FC Porto, da Taça de Portugal - motivou críticas do Benfica sobre eventual revenda de ingressos por parte dos Super Dragões. Isto depois de os campeões nacionais terem recebido 1.300 bilhetes enviados pelo emblema transmontano.



Face à divulgação da imagem, fonte do Benfica manifestou ao Record "não querer acreditar que seja verdade" que a claque portista esteja a fazer dinheiro por esta via. "Seria demasiado grave e incompreensível", dizem os encarnados.



Refira-se que o líder dos Super Dragões costuma recorrer ao Instagram para anunciar a chegada dos bilhetes à claque.