Faiq Bolkiah é reforço do Marítimo a custo zero, proveniente do Leicester, onde nunca jogou pela equipa principal. Aliás, o avançado de 22 anos é mais conhecido pela sua vida fora dos relvados, nomeadamente por ser o jogador mais rico do Mundo.









Segundo a revista ‘Forbes’ e o site blogfinance.fr, Faiq tem uma fortuna estimada de 18 mil milhões de euros. A título de comparação, só no último ano Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se tornaram, também eles, bilionários (somaram mais de mil milhões de euros de rendimentos ao longo da carreira).

Mas se o craque português e o astro argentino devem os seus rendimentos aos salários pagos pelos clubes e aos contratos publicitários e outros negócios derivados da fama a jogar futebol, a fortuna de Faiq é uma herança familiar: é filho de Jefri Bolkiah, príncipe do Brunei, e sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do mesmo país.





Faiq nasceu em Los Angeles, nos EUA, mas foi criado no Reino Unido. Passou pelas escolas de formação de Southampton, Chelsea e Arsenal até chegar ao Leicester. Jogou na UEFA Youth League (versão da Champions para o escalão júnior) mas nunca se estreou pela equipa principal. Marcou um golo em seis jogos pela seleção do Brunei, da qual já é um dos capitães.





“Tenho a certeza de que este é o clube certo para mim e para a minha carreira”, disse esta quarta-feira o jogador, que é mais recatado do que a família: a maior excentricidade que se lhe conhece é ter um tigre em casa; já o pai fez capas de revista pelas faustosas festas e, em 1996, o tio pagou 15 M € a Michael Jackson para atuar no seu aniversário.