Birra de Sérgio Conceição dá empate do FC Porto na Madeira

O FC Porto perdeu os primeiros pontos na Liga no Funchal, num jogo que voltou a dominar no primeiro tempo, para depois ter uma segunda parte apagada. Sérgio Conceição, depois do episódio tenso com Luís Gonçalves em Famalicão, não apostou nem em Manafá, nem em Zaidu na esquerda, promovendo a estreia do central Marcano para a posição.









Essa acabou por ser uma invenção do técnico portista que não comprometeu é certo, mas que voltou a mostrar que não existe confiança nas opções para a esquerda (brasileiro Wendell foi contratado mas ainda não foi aposta).





Leia também Erros traem sonho do Dragão na Liga dos Campeões Quanto ao jogo, os dragões fizeram uma boa primeira parte apesar do já esperado mau estado do relvado do estádio do Marítimo. Luis Díaz foi um diabo à solta para a formação insular que quase nunca ultrapassou o meio-campo. O golo portista surgiu naturalmente após uma boa jogada. Otávio cruzou para Luis Díaz marcar, em esforço (inicialmente atribuído a Taremi).

O Marítimo, contra a corrente do jogo, acabaria por igualar e com um golaço. Rossi roubou a bola a Toni Martínez no meio-campo, abriu para Vítor Costa que cruzou para Xadas, que à entrada da área, rematou de forma irrepreensível sem hipóteses para Diogo Costa.





O intervalo voltou a trazer um conjunto portista mais intenso, mais perigoso e com Díaz de novo em ação. Em dois lances o colombiano esteve perto do golo. Depois... um apagão azul-e-branco, à semelhança do que já tinha acontecido na última jornada. Com a relva (ou algo semelhante a isso) a deteriorar-se, o Marítimo passou a ter mais bola e a fazer correr a equipa portista. A jogar na profundidade, os insulares foram provocando sustos. Num deles o avançado insular André Vidigal atirou ao poste quando tinha tudo para fazer o 2-1.









Leia também FC Porto bate Nacional no prolongamento e segue em frente na Taça após jogo polémico Sérgio Conceição mexeu, mas as substituições nada trouxeram, apenas um assomo de atrevimento de Francisco Conceição que ainda atirou ao poste da baliza de Paulo Victor, num lance confuso.

O FC Porto perdeu os primeiros pontos da Liga e até pode queixar-se do relvado, mas a principal crítica deve ser interna. A ineficácia dos seus avançados foi marcante e isso, ontem, custou a manutenção na liderança do campeonato.



POSITIVO E NEGATIVO





"Pareceu penálti do banco", queixou-se Sérgio Conceição

"Pareceu-me penálti do banco", disse Sérgio Conceição sobre um lance polémico envolvendo o seu filho, nos instantes finais do jogo. "Aquilo que o Francisco disse mesmo é que se deveria verificar. E havendo dúvida, no mínimo, tem que se verificar", acrescentou.



O treinador do FC Porto falou depois sobre a opção de Marcano para a lateral esquerda: "Tem dado boas indicações. Já há algumas semanas que temos trabalhado nisso." E sobre o resultado, acrescentou: "Estaria preocupado se a equipa não estivesse consistente como está. Vamos dar muita luta. Somos fortes e uma equipa com ADN FC Porto. Vão ter de levar connosco até ao fim", finalizou.

Bruno Xadas, hoje com 23 anos, prometia uma carreira auspiciosa no Sp. Braga. Acabou por ainda não confirmar. Ontem marcou um golaço e esteve no lance que André Vidigal atirou ao poste. Ainda vai muito a tempo de cumprir promessas.Corona, Evanilson, Pepê tinham o objetivo de acordar a equipa. Não resultou. Entrou depois Fábio Vieira: só se viu num livre. Faltava Francisco Conceição que agitou... mas pouco. A equipa mostrou poucas ideias na busca pela vitória.Confusão no golo do FC Porto. Luis Díaz introduz a bola na baliza, mas o árbitro só depois da recarga de Taremi é que assinala o golo. Bem ao não assinalar penálti num lance com Francisco Conceição já perto do final do encontro.