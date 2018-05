Boaventura diz que Salin lhe contou que Jesus lhe ofereceu dinheiro para não sofrer golos contra o Benfica

Empresário diz que notícias recentes são esquema "montado por Bruno de Carvalho".

22:34

César Boaventura falou ao telefone no programa "Liga d'Ouro", na CMTV, esta quarta-feira e revelou que o guarda-redes Romain Salin, atualmente no Sporting, lhe contou que que recebeu, no final da época 2015/16, um "telefonema de Jorge Jesus a oferecer 150 euros para que não sofresse golos contra o Benfica".

Tal terá acontecido numa altura em que Salin ainda representava o Marítimo, antes de rumar a Alvalade. Na altura, os insulares iam jogar com os encarnados, num jogo a contar para a penúltima jornada do campeonato.



Segundo o empresário, o telefonema terá sido feito já durante a noite, enquanto o jogador se encontrava num restaurante na Madeira. No entanto, o empresário deixa dúvidas sobre as entrevistas transmitidas esta quarta-feira, na SIC.



"Salin fala mal português, tem sotaque francês. Na entrevista da SIC há um português corretíssimo", salienta, garantindo que "é tudo montado por Bruno de Carvalho", que "quer desviar as atenções dos problemas" que o Sporting enfrenta atualmente.



"Ele está a usar dinheiro do Sporting para contatar jogadores para mentirem contra o Benfica", garantiu César Boaventura.