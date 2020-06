Boavista apanha açorianos na Liga

O Boavista recebeu e venceu ontem o Santa Clara por 1-0. Um resultado que permite à equipa boavisteira apanhar o adversário de ontem na classificação da Liga.









Frente a frente estavam duas equipas tranquilas na tabela classificativa e com argumentos para proporcionarem um bom espetáculo. Foi uma primeira parte equilibrada mas sem nota artística. Dois momentos a destaque no primeiro tempo: o golo do Boavista, por Lucas, que acabou por ser validado pelo VAR após suspeita de posição irregular e a dupla intervenção de Helton Leite ao minuto 23’. O guarda-redes brasileiro do Boavista, que tem sido ligado ao Benfica, foi enorme nos dois cabeceamentos seguidos do ‘açoriano’ João Afonso. De resto, muita luta e pouco discernimento até ao intervalo.

O descanso não trouxe mais clarividência às equipas. João Henriques fez entrar Thiago Santana e Osama Rashid que tinham sido decisivos na vitória surpresa na Luz com o Benfica, mas a equipa não mudou.





O Boavista dominava o meio-campo com o Santa Clara sempre sem capacidade de chegar com grande perigo à baliza do ‘pantera’ Helton Leite.





A equipa de Daniel Ramos põe fim a cinco jogos sem perder do Santa Clara e corre em busca de uma pontuação história na Liga (43 pontos).