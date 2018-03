Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boavista deixa Estoril no fundo

Axadrezados marcaram de penálti, perto do final.

Por Paulo Jorge Duarte | 06:00

O Boavista recebeu, ontem, o Estoril e venceu por 1-0 em partida de fraca qualidade, decidida de penálti já nos minutos finais.



A equipa de Ivo Vieira entrou mais acutilante mas rapidamente perdeu a iniciativa do jogo. Os boavisteiros sacudiram a pressão inicial e subiram as linhas ofensivas. O domínio da equipa de Jorge Simão não se traduziu em oportunidades objetivas de golo e a partida perdeu qualidade.



Na segunda parte, o Boavista reentrou decidido a ganhar vantagem no marcador e Mateus rematou, aos 47’, com perigo. Fábio Espinho, aos 50’, colocou Renan Ribeiro à prova. O Estoril ensaiou alguns contra-ataques mas sem intensidade. Os axadrezados, sem clarividência, tiveram mais posse de bola mas sem efeitos práticos. Bruno Gomes perdeu, aos 79’, a melhor oportunidade dos canarinhos. O Boavista, sem ter feito muito por isso, ganhou vantagem, aos 85’, por David Simão na conversão de uma grande penalidade. O Estoril somou a quinta derrota consecutiva e é cada vez mais último.