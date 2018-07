Boavista e Leixões aptos a inscrever jogadores após regularizarem situações

O incumprimento impedia os clubes de "registar novos contratos de trabalho desportivo ou de formação".

Por Lusa | 11.07.18

O Boavista está apto a registar novos contratos, depois de ter regularizado a situação junto da Autoridade Tributária e Segurança Social, informou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A situação aplica-se também ao Leixões, da II Liga, com o organismo que tutela as competições profissionais a emitir uma nota referindo que os dois emblemas apresentaram as respetivas certidões comprovativas.

O incumprimento impedia os clubes de "registar novos contratos de trabalho desportivo ou de formação, bem como de utilizar jogadores com contratos já registados em épocas anteriores".



Esta quarta-feira, a Liga levantou o impedimento aos dois clubes, "com efeitos imediatos", depois de reunida a comissão de auditoria que emitiu "parecer favorável", face ao cumprimento das obrigações.



Em 20 de junho, o organismo tinha comunicado que Boavista, Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal, da I Liga, e Leixões, do segundo escalão, estavam impedidos de "registar contratos de trabalho desportivo ou de formação" até cumprirem os pressupostos financeiros, uma situação que se mantém para as equipas de Vila das Aves e de Setúbal.