Boavista eficaz atropela Sp. Braga

O Boavista vergou este sábado o Sp. Braga a uma pesada derrota por 4-2. A equipa de Lito Vidigal , já com a manutenção garantida, foi mais pragmática e eficiente. O Sp. Braga tem um final de época para esquecer.Os bracarenses entraram mais acutilantes e Paulinho obrigou Bracali a defesa apertada ao 4’. Na jogada seguinte, João Palhinha tentou a sorte de longe. A bola desvia em Ricardo Horta e engana Bracali.O Boavista respondeu e a partida entrou numa fase de equilíbrio. Obiora empatou o marcador numa jogada de insistência, aos 22’. A equipa de Abel Ferreira não se intimidou e voltou à vantagem, aos 26, numa grande penalidade convertida por Wilson Eduardo.A intensidade de jogo não diminuiu mas a partida entrou numa fase menos interessante. Ainda assim, Yusupha não desperdiçou a oportunidade para empatar, aos 40’.Mateus, aos 43’, surgiu rápido ao segundo poste e colocou os axadrezados em vantagem antes do intervalo. Já nos descontos, André Narciso inverteu, com recurso ao VAR, uma marcação de um penálti a favor do Boavista.Na segunda parte, o Boavista entrou ao ataque e Bueno cobrou com mestria, aos 49’, um livre direto para o 4-2 . Abel Ferreira fez entrar Dyego Sousa para abrir a frente de ataque.A equipa de Lito Vidigal não perdeu a dinâmica e contrariou a reação arsenalista. Foi a vez de Bracali brilhar e segurar a vantagem dos axadrezados.Até ao final, o Boavista fechou os caminhos para a baliza e limitou-se a gerir a ansiedade bracarense.