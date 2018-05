Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boavista não renova com Mesquita e Henrique

Defesa central e defesa direito representaram o clube nas últimas três temporadas.

17:00

O Boavista anunciou este domingo que não vai renovar contrato com o defesa direito Tiago Mesquita e com o defesa central Henrique, futebolistas que representaram o clube nas três últimas temporadas.



Os axadrezados agradecem-lhes "todo o brio, profissionalismo, entrega e capacidade de luta que sempre demonstraram".



Tiago Mesquita, de 27 anos, esteve lesionado boa parte da época, tendo efetuado apenas seis jogos, e Henrique, de 31 anos, também teve alguns problemas físicas, mas ainda disputou 14 partidas e marcou um golo.



Em simultâneo, "o Boavista agradece ainda os jogadores cedidos esta temporada", Leonardo Ruiz, pelo Sporting, e Rui Pedro, pelo FC Porto, os serviços prestados.



Nos dias anteriores, o clube do Bessa tinha anunciado a renovação dos contratos com Carraça, Edu Machado, Fábio Espinho, Mateus e Talocha.



O Boavista terminou a I Liga portuguesa de futebol 2017/18 no 8.º lugar, com 45 pontos, a sua melhor classificação e pontuação desde que voltou ao escalão maior, em 2014/15.