O Boavista resolveu os problemas com o seu Processo Especial de Revitalização (PER) de modo a cumprir os pressupostos financeiros obrigatórios para continuar na I Liga.Os axadrezados entregaram a tempo as certidões de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social, vendo assim aceite a sua inscrição pela Liga Portugal (LPFP).Já a inscrição do Cova da Piedade na II Liga não foi aceite, porque o clube não respeitou os prazos de entrega da candidatura. Fonte do Cova da Piedade disse à Lusa que a decisão “é um escândalo” e remeteu mais esclarecimentos para esta terça-feira.Mas osabe que o clube vai recorrer da despromoção à Liga 3, o que poderá ser feito para o Conselho de Justiça da FPF ou até para o Tribunal Arbitral do Desporto, recurso esse acompanhado de uma providência cautelar que pode atrasar o arranque da II Liga.O Vilafranquense foi convidado pela LPFP para ocupar a vaga do Cova da Piedade.