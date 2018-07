Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bobby Robson homenageado no Dragão

Treinador de futebol faleceu em 2009.

Por Lusa | 21:25

Bobby Robson, treinador de futebol que faleceu em 2009, foi homenageado este sábado antes do encontro entre o FC Porto e o Newcastle, de apresentação dos 'dragões' aos sócios.



O Estádio do Dragão, completamente lotado, aplaudiu de pé o treinador que liderou o FC Porto, entre 1993 e 1996, bem como os ingleses do Newcastle, entre 1999 e 2005, na apresentação de um pequeno vídeo de homenagem ao técnico.



Os jogadores, num momento emotivo, intercalados, colocaram-se atrás de uma faixa que dizia, em inglês, "Bobby Robson estarás sempre no nosso coração".