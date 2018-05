Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bola da final da Taça de Portugal entrou em campo a levitar

No ano passado, o esférico sobrevoou o Jamor de drone.

21:37

A bola da final da Taça de Portugal, disputada este domingo entre o Sporting e o Aves, chegou ao relvado de uma forma insólita. O esférico "levitou" até aterrar no relvado do Jamor, para depois ser apanhado pelo árbitro da partida, Tiago Martins.







Esta não é a primeira vez que a bola da final chega 'às quatro linhas' de uma forma inovadora. No ano passado, chegou de drone, voando pelo estádio antes da prova rainha.



Os espetáculos conquistaram os adeptos que assistiram às partidas e correram o Mundo.