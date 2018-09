Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bola de Ouro atribuída pela primeira vez ao futebol feminino em 2018

Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA.

12:07

A France Football vai atribuir pela primeira vez a uma mulher a Bola de Ouro, que distinguirá a melhor futebolista de 2018, revelou esta segunda-feira o chefe de redação da revista desportiva francesa à AP.



"O futebol feminino está em grande expansão e merece o mesmo tratamento que o masculino", resumiu Pascal Ferré, em declarações à agência noticiosa norte-americana, adiantando que o anúncio oficial será feito na edição de terça-feira da revista.



Ferré lembrou que "mais de 760 milhões de telespetadores assistiram aos jogos do Mundial feminino", em 2015, explicando que o júri não será constituído pelas mesmas pessoas que votarão no prémio masculino, que português Cristiano Ronaldo recebeu em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.



A lista das 15 jogadoras que poderão conquistar a edição inaugural da Bola de Ouro - com base na votação de "cerca de 40 jornalistas de países onde a modalidade está em forte crescimento - será divulgada em 08 de outubro, em conjunto com os 30 nomeados no setor masculino.



Entre 1956 e 1994, a Bola de Ouro era atribuída apenas a jogadores europeus que representassem clubes europeus, mas, a partir de 1995, a distinção da publicação francesa foi alargada a todos os futebolistas que jogam na Europa e, desde 2007, passou a ter amplitude planetária, sem qualquer restrição.



Em 2010, a France Football e a FIFA juntaram-se para criar a Bola de Ouro FIFA, que foi atribuída em conjunto entre 2010 e 2015, altura em que o prémio voltou a ficar, de novo, sob a égide exclusiva da revista francesa.