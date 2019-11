Borja recupera de gripe e regressa aos treinos do Sporting

O colombiano Cristián Borja recuperou de um síndrome gripal e integrou este domingo o treino da equipa de futebol do Sporting, informou hoje o clube.

Rodrigo Battaglia e Fernando trabalharam integrados com o plantel, sob vigilância médica, Jovane Cabral fez treino condicionado no relvado, enquanto Renan Ribeiro e Sebastián Coates realizaram tratamento e ginásio, segundo os 'leões'.

Pedro Mendes e Matheus Nunes, que alinharam no sábado pela equipa de sub-23, cumpriram um treino de recuperação durante a sessão, na qual o treinador do Sporting, Silas, contou com os jovens João Ricciulli, Tomás Silva e Hugo Cunha.

A equipa 'leonina' volta a treinar na segunda-feira, às 10:00, em Alcochete, numa sessão que visa preparar a receção ao PSV Eindhoven, em 28 de novembro, na quinta e penúltima jornada do grupo D da Liga Europa, que os 'leões' lideram, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV.