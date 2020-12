Sporting e FC Porto medem forças nas meias finais da Taça da Liga. Benfica defronta Sp. de Braga

Sporting de Braga, detentor do troféu, Benfica, FC Porto e Sporting conheceram esta segunda-feira o alinhamento dos jogos das meias-finais da Taça da Liga de 2020/21, cujo sorteio se realizou na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Os quatro primeiros classificados da I Liga, liderada pelos 'leões', avançaram para a 'final four' da prova, que vai ser disputada entre 16 e 23 de janeiro de 2021, em Leiria, depois de se terem imposto nos respetivos jogos dos quartos de final.

O Braga venceu por 3-1 o Estoril Praia e o Sporting por 2-0 o Mafra, ambos da II Liga, enquanto Benfica e FC Porto bateram dois primodivisionários, respetivamente, Vitória de Guimarães (4-1 no desempate por grandes penalidades, após empate 1-1) e Paços de Ferreira (2-1).

O Sporting de Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019, enquanto o Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), e o FC Porto ainda não tem qualquer troféu.



Resultado do sorteio:

Meia-final, dia 19 de janeiro

Sporting-FC Porto

Meia-final, dia 20 de janeiro

Sp. Braga-Benfica



Final a 23 de janeiro





