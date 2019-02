Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Braga visita Alvalade com o segundo lugar do Benfica no horizonte

Equipa bracarense dispõe de sete pontos de vantagem sobre os 'leões'.

Por Lusa | 07:14

O Sporting de Braga procura este domingo ultrapassar o Benfica no segundo lugar da I Liga de futebol e recolocar em dois pontos o atraso para o líder FC Porto, na visita ao Sporting, em jogo da 22.ª jornada.



A equipa bracarense, que dispõe de sete pontos de vantagem sobre os 'leões', venceu as últimas quatro partidas no campeonato, em contraponto com o Sporting, que se impôs em apenas dois dos derradeiros seis jogos, tendo sofrido pelo meio uma derrota traumática na receção ao rival Benfica, por 4-2.



Para o Sporting, o triunfo sobre os minhotos representa uma oportunidade para se aproximar do terceiro lugar, que, ainda assim, ficará à razoável distância de quatro pontos, e para conter a contestação dos adeptos, que se acentuou após a derrota por 1-0 sofrida na quinta-feira, na receção aos espanhóis do Villarreal, para a Liga Europa.



O campeão FC Porto regressou no sábado às vitórias na I Liga, após os empates concedidos nos estádios do Vitória de Guimarães e do Moreirense, ao impor-se por 2-0 em casa ao Vitória de Setúbal, aumentando para quatro pontos a vantagem sobre o Benfica, que encerra a ronda na segunda-feira, no estádio do Desportivo das Aves, e cinco sobre o Braga.



Também este domingo, o Moreirense recebe o Tondela, na expectativa de voltar a distanciar-se do Vitória de Guimarães, que igualou o 'vizinho' no quinto lugar do campeonato, na sequência do triunfo alcançado sábado na receção ao Portimonense, por 2-0, enquanto o Belenenses, sétimo posicionado, procura também reaproximar-se, ao defrontar em casa o Marítimo.