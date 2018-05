Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brahimi na lista de Nuno Espírito Santo para o Wolverhampton

‘Wolves’ reforçam ataque a pensar na Premier League e podem fazer contratação mais cara de sempre.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Já com o regresso à Liga inglesa em mente, o Wolverhampton procura reforçar a frente de ataque. Na lista do técnico Nuno Espírito Santo está Yacine Brahimi, extremo do FC Porto.



O internacional argelino é visto como um excelente concorrente às posições ocupadas pelos portugueses Ivan Cavaleiro, Diogo Jota e Hélder Costa, segundo a imprensa inglesa. A manutenção no principal escalão é a grande prioridade do clube na próxima temporada e os ‘Wolves’ olham para Brahimi como um jogador fundamental para alcançar esse objetivo.



Avaliado em 25 milhões de euros e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões, a eventual compra do extremo será o maior investimento de sempre dos ‘Wolves’ - Rúben Neves custou cerca de 18 milhões. Mas o emblema inglês não está sozinho na corrida por Yacine Brahimi. A Roma e o Everton também estão atentos.



O extremo de 28 anos já passou pelas mão de Nuno Espírito Santo quando este orientou o FC Porto, em 2016/17. A relação dos dois não foi a melhor e Brahimi revelou o ano passado que o antigo técnico nunca lhe deu a mesma confiança que Sérgio Conceição. Mas o jogador está disposto a esquecer o conflito que teve com Nuno, até porque em cima da mesa está a hipótese de jogar numa das ligas mais competitivas do Mundo.