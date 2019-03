Brahimi punido com "repreensão" devido a lance com Rúben Dias no clássico

Lance ocorreu no jogo disputado no Estádio do Dragão, no último sábado, entre o FC Porto e o Benfica.

Por Lusa | 19:01

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu hoje punir o jogador do FC Porto Yacine Brahimi com uma "repreensão" por causa do lance que protagonizou com o defesa do Benfica Rúben Dias no último clássico.

"Pelos 75 minutos e 44 segundos do jogo, o jogador [Brahimi], na sequência de uma altercação entre vários elementos de ambas as equipas, num primeiro momento, colocou a mão direita sobre a parte esquerda do pescoço do jogador n.º 6 do SL Benfica, Rúben Dias, puxando-lhe a camisola e, cerca de 5 segundos depois, quando o jogador Rúben Dias tenta afastar, com as duas mãos, o jogador Brahimi, este coloca a sua mão direita na zona entre o rosto e o pescoço do Rúben Dias, tentando, com tal gesto, puxá-lo para si", lê-se no processo sumário disponível no 'site' da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Este lance ocorreu no jogo disputado no Estádio do Dragão, no último sábado, entre o FC Porto e o Benfica, a contar para a 24.ª jornada de liga portuguesa, que terminou com a vitória dos 'encarnados' por 2-1.