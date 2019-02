Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brahimi sofre entorse no tornozelo esquerdo na derrota do FC Porto com a Roma

O argelino saiu aos 68 minutos para dar lugar ao espanhol Adrián López.

Por Lusa | 00:42

O avançado argelino Yacine Brahimi sofreu esta quarta-feira uma entorse no tornozelo esquerdo, durante a derrota por 2-1 do FC Porto na visita à Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.



O argelino saiu aos 68 minutos para dar lugar ao espanhol Adrián López, que viria a fazer o golo dos 'dragões' após um 'bis' de Nizolo, e está em dúvida para os próximos desafios dos campeões nacionais.



Numa nota publicada no sítio 'online' dos 'azuis e brancos', a entorse é confirmada, mas não é avançado qualquer tempo de recuperação para o internacional pela Argélia, um dos jogadores mais utilizados no ataque de Sérgio Conceição.