Brasil cai na teia belga e fica fora do Mundial

Dois golos na 1ª parte valeram passaporte para as ‘meias’. Escrete com queixas do VAR. Saiu um favorito, ficou outro.

Por João Pedro Óca | 09:26

Uma Bélgica dos ‘diabos’ eliminou o Brasil nos quartos de final do Mundial graças a uma primeira parte de luxo e a uma exibição à altura do gigante Courtois. A vitória belga, por 2-1, aceita-se pela forma incrível como a equipa se organizou defensivamente, como soube marcar dois golos, como soube brilhar e como soube sofrer.



Depois, valeu a sorte que protege os audazes e, sempre, a presença de Courtois que fez várias defesas de sonho. A melhor foi num dos últimos lances do jogo, ao negar um golaço ao craque Neymar.



A primeira parte foi da Bélgica. Do ponto vista tático, quase perfeita. Fernandinho, na sequência de um canto fez um autogolo, e De Bruyne marcou o 2-0 num contra-ataque perfeito conduzido de forma brilhante por Lukaku.



O Brasil reagiu na 2ª parte, com um Neymar apagado e com queixas do VAR. Todos viram um penálti sobre Gabriel Jesus menos quem devia ter visto. Renato Augusto ainda reduziu, mas não foi suficiente para evitar o adeus. O próximo campeão do Mundo será europeu.