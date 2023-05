Brasil defende futebolista Vinícius Jr. e admite aplicar lei brasileira no estrangeiro

O ministro da Justiça do Brasil, Flávio Dino, admitiu esta terça-feira usar o "princípio da extraterritorialidade" para aplicar a lei brasileira no caso dos insultos racistas contra o futebolista Vinícius Jr., caso haja omissão das autoridades espanholas.

"Estamos a estudar a possibilidade de utilizar um princípio chamado extraterritorialidade; o código penal prevê que, nalgumas situações excecionais, seja possível que em caso de crimes contra brasileiros no estrangeiro se aplique a lei brasileira", disse o governante, referindo-se aos insultos racistas de que o jogador de futebol do Real Madrid foi vítima no encontro em Valência, contra a equipa local.

"É um remédio extremo, sem dúvida, mas pode funcionar, se for necessário", argumentou o governante, escreve a Folha de São Paulo, citada pela agência espanhola de notícias, a EFE, acrescentando: "Não é uma coisa que vamos fazer diretamente, é um estudo que fazemos sobre a possibilidade, na qual não cremos, de haver uma omissão por parte das autoridades espanholas".