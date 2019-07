Brasil conquista a Copa América 2019

O Brasil conquistou este domingo a Copa América 2019. A seleção brasileira levou a melhor e bateu o Peru, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, por 3-1, com os golos de Everton, Gabriel Jesus e Richarlison.



Esta foi a 18º vez em que as duas seleções se defrontaram na competição.

O Brasil não ganhava uma Copa América desde 2007.