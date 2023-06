O Brasil defronta esta terça-feira o Senegal, no Estádio José de Alvalade, numa partida de preparação que tem transmissão na CMTV, a partir das 00h30, após o programa ‘Liga D’Ouro’.





Na antevisão do jogo, já em território nacional, Ramon Menezes, selecionador interino do Brasil, abordou as dificuldades que o conjunto africano pode causar à canarinha: “O Senegal é uma grande seleção e um grande adversário. Fez um bom Campeonato do Mundo, no Qatar. É uma equipa muito forte fisicamente. Tem jogadores técnicos e de muita qualidade, por isso gosta de controlar o jogo. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar nesta partida”, realçou o ainda selecionador brasileiro.