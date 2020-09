Brasileiro Caio Secco contratado para a baliza do Marítimo

O guarda-redes brasileiro Caio Secco é a quinta contratação do Marítimo para a época 2020/21, proveniente do Feirense, pelo qual disputou 85 jogos nas últimas três temporadas.

O novo reforço 'verde rubro' de 29 anos, foi anunciado pelo clube madeirense no seu sítio oficial, e junta-se esta quinta-feira ao restante grupo em Lousada, onde a formação liderada por Lito Vidigal se encontra em estágio até quarta-feira.

O Marítimo disputa ainda duas partidas de preparação antes de voltar à Ilha da Madeira, no domingo, às 17h00, diante do Boavista e no último dia de estágio, frente ao Sporting.

O primeiro encontro oficial da formação insular está marcado para 20 de setembro, um domingo, no reduto do Santa Clara, a contar para a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.