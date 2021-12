Sporting com Manchester City e Benfica com Ajax. A história do sorteio dos oitavos de final da Champions, para as equipas portuguesas, poderia contar-se em breves linhas. Mas a verdade é que para se chegar aqui aconteceu antes uma enorme bronca. E como a sorte de uns é o azar de outros, o Benfica tem motivos para se sentir beneficiado com a trapalhada, enquanto o Sporting saiu claramente prejudicado.









Vamos ao início. Ao fim da manhã de ontem, o adversário das águias era o Real Madrid, líder destacado da Liga espanhola, recordista de triunfos na Champions (13) e dominador da prova na última década. Já os leões iam defrontar a Juventus, gigante que atravessa uma crise financeira e desportiva (é 6º na Liga italiana, a 12 pontos da liderança).

Mas nem estes nem os restantes emparelhamentos tiveram validade devido a uma das maiores broncas da história da UEFA. Tudo começou quando estava a ser sorteado o segundo jogo dos ‘oitavos’: depois de sair o Villarreal, foi retirada a bola com o nome do Man. United, o que era irregular porque os dois clubes disputaram o mesmo grupo na fase de grupos. A falha foi de imediato detetada e corrigida, mas originou o segundo e decisivo erro. O sistema informático assumiu que o United já tinha sido sorteado e não reintegrou o clube inglês aquando da definição da terceira partida: ao At. Madrid calhou o Bayern.





Os espanhóis detetaram o erro e apresentaram um protesto formal junto da UEFA, alegando que foram prejudicados por não terem todos os adversários possíveis aquando do 1º sorteio. Toda esta situação deixou o Real Madrid furioso. O clube defendeu junto da UEFA que a sua chave com o Benfica ficou definida antes do erro e que, por isso, devia ser mantida, repetindo-se o sorteio daí em diante. A UEFA recusou e refez o processo por inteiro. Ao Benfica saiu o Ajax, que aparenta ser menos exigente do que o Real, e ao Sporting calhou o Man. City, clube a evitar por estar entre os favoritos a vencer a prova.



Presente envenenado



Depois do Lille - o cabeça de série desejado por todos os clubes que terminaram a fase de grupos no 2º lugar - o Ajax surgia logo numa segunda linha de adversários menos exigentes. Daí que o Benfica não se possa queixar da sorte, embora a eliminatória esteja longe de ser favas contadas.





A forma autoritária como os holandeses venceram o Grupo C, com seis vitórias em outros tantos jogos, serve de aviso. Basta ver o saldo dos jogos com o Sporting: 9 golos marcados e 3 sofridos. Em 24 jogos esta época, os leões têm 3 derrotas: uma com o Dortmund, que era favorito no grupo e foi atirado para a Liga Europa, e duas com o Ajax.





Para derrubar o bloco leonino que o Benfica não ultrapassou na derrota (1-3) para a Liga, a equipa de Amesterdão utilizou a sua principal arma: uma frente de ataque muito móvel, sempre com seis a sete jogadores no momento ofensivo. Daí que seja fulcral tirar a bola ao Ajax, até porque a sua defesa posicional é o ponto mais fraco.



Futebol envenenado



O futebol não é dado a consensos, mas esta época a lista de favoritos à vitória na Champions anda (quase) sempre à volta de Bayern, Liverpool e... Man. City, o adversário do Sporting nos ‘oitavos’.





A equipa de Pep Guardiola tem apresentado uma regularidade inigualável na luta pelo título na competitiva Liga inglesa (o técnico espanhol venceu três das cinco que disputou) mas tem falhado na Champions. Esteve perto no ano passado, quando perdeu (0-1) na final frente ao Chelsea.





Com o reforço Grealish, e sob a batuta de Bernardo Silva, mais eficaz na hora de rematar do que nunca, o City está ainda mais perigoso no ataque, formado por elementos de apurada técnica e sentido de baliza. A isso junta uma defesa cada vez mais segura sob a liderança de Rúben Dias. Seja com Stones ou Laporte ao lado, o central português forma uma dupla difícil de ultrapassar: só nove golos sofridos em 16 jornadas do campeonato inglês.







pormenores



Ronaldo e Messi



Man. United, de Cristiano Ronaldo, e PSG, de Messi, chegaram a ter encontro marcado, mas o segundo sorteio ditou que os franceses vão defrontar o Real Madrid.





Salzburgo sem sorte



Na primeira versão dos ‘oitavos’, o Salzburgo ia jogar com o Liverpool. Os austríacos acabaram emparelhados com outro favorito na prova, o Bayern.





Um jogo inalterado



Do primeiro para o segundo sorteio só um dos oito jogos ficou inalterado: o campeão em título Chelsea enfrenta o Lille.