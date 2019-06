‘Brunistas’ incendeiam AG de Varandas

Um grupo de sócios afetos a Bruno de Carvalho incendiou este sábado a assembleia-geral do Sporting, que serviu para aprovar o orçamento para 2019/ /2020 com 69,01 por cento dos votos.A reunião magna começou de forma pacífica até Frederico Varandas usar da palavra. Assim que começou a falar, foi insultado por um sócio ‘brunista’, situação que levou à intervenção de um segurança que o identificou e retirou do Pavilhão João Rocha.Os outros elementos desse grupo revoltaram-se e pediram a demissão de Frederico Varandas."Houve um momento de tensão entre um segurança e um adepto", confirmou o presidente da mesa da assembleia-geral, Rogério Alves.No próximo sábado (dia 6) realiza-se no mesmo local uma nova AG, em que será votada a expulsão de sócio do antigo presidente Bruno de Carvalho e de Alexandre Godinho, que já se encontram suspensos."Estou feliz por estar no Sporting. Espero que consigamos fazer uma boa temporada e conquistar o objetivo mais alto [campeonato nacional], porque está ao nosso alcance", disse este sábado Luciano Vietto (ex-Atl. Madrid), avançado argentino que chegou ao Sporting a troco de 7,5 milhões de euros, integrando o negócio de Gelson Martins para os colchoneros (22,5 M €).