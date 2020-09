Bruno Costa Carvalho reage à presença de primeiro-ministro na comissão de honra de Vieira: "Tenho vergonha do meu país"

Bruno Costa Carvalho, várias vezes candidato às eleições da presidência do Benfica como alternativa a Luís Filipe Vieira, mostrou desagrado relativamente à presença do primeiro ministro, António Costa, e do presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina, na comissão de honra do atual presidente das águias.



"Como cidadão, devo dizer que acho completamente incompreensível que um Primeiro-Ministro e um Presidente da Câmara se metam nas eleições do Benfica", começa por escrever no Facebook.



Bruno Costa Carvalho continua: "Posso dizer que votei no PS e em António Costa, mas nunca mais o farei na minha vida. Tenho vergonha do meu voto. Tenho vergonha do meu país.

Portugal precisa, urgentemente, do regresso de Passos Coelho à política activa. Com ele não havia estas poucas vergonhas. Finalmente, não nos esqueçamos que Luís Filipe Vieira é arguido num caso de corrupção de um juiz desembargador que até já foi expulso das suas funções pelos seus pares. Quero ver a posição em que ficará António Costa se for deduzida uma acusação contra Luís Filipe Vieira. Este país está num caminho impensável", termina.