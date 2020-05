Bruno Costa Carvalho revela razões da candidatura à presidência do Benfica

Bruno Costa Carvalho enumerou, esta quarta-feira, as principais razões que o levaram a apresentar-se oficialmente como um candidato à presidência do Benfica, candidatura essa que se encontra nas mãos do Presidente da Mesa da Assembleia Geral das águias.Através de uma publicação na página oficial do Facebook, o candidato assume que o panorama financeiro do clube está "bem melhor" do que aquando do momento da sua primeira candidatura, em 2009. Contudo, alertou para a "mediocridade sistemática" da equipa nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões, prestações que podem vir a comprometer o futuro do clube, caso a UEFA avance com a criação da Superliga Europeia."No entanto, há uma nova nuvem no horizonte e não menos ameaçadora: a potencial criação de uma Superliga europeia (ou algo do género) e que o Benfica seja afastado dessa competição devido à mediocridade sistemática da performance na Liga dos Campeões. Os clubes poderosos e de grande performance querem jogar entre si, exponenciando, dessa forma, as suas receitas e não querem jogar com clubes de segunda linha que só perdem.""Infelizmente, o Benfica europeu não existe e somos totalmente irrelevantes. Vimos, por exemplo, um clube como o Atlético de Madrid a subir imenso na sua importância graças a sucessivas presenças fantásticas na Liga dos Campeões, mesmo que internamente não seja campeão quase nunca. É este o debate que quero trazer para a minha candidatura. O que fazer para não sermos afastados do 1º pelotão europeu", apontou.