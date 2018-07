Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Costa deixa Sérgio Conceição satisfeito

Médio formado no FC Porto tem dado boas indicações e pode ficar no plantel.

01:30

Bruno Costa, jovem de 21 anos, tem-se destacado na pré-época do FC Porto e está a somar pontos para ficar no plantel. Ao que o CM apurou, Sérgio Conceição está muito satisfeito com a evolução do médio formado no clube, que tem demonstrado qualidade para merecer mais oportunidades .



Apesar de a concorrência ser apertada, o jovem tem deixado boas indicações nos treinos e nos jogos de pré-época e será uma boa dor de cabeça para o treinador quando este tiver que definir a constituição do plantel.



Numa altura em que os médios Herrera e Óliver não têm a continuidade no plantel garantida, face à cobiça de vários clubes, o jovem pode aproveitar para ganhar espaço. De resto, na vitória dos dragões frente à Académica, este sábado, fez um dos três golos.



Na época passada, o médio foi uma das figuras da equipa B e foi lançado diante do Liverpool, em Anfield, na Champions.



Dragão bate Académica

O FC Porto continua imparável na pré-época e ontem venceu a Académica por 3-0, jogo disputado no Olival. Os dragões somaram assim a terceira vitória em jogos particulares, com golos de André Pereira, Bruno Costa e o espanhol Adrián López. O Portimonense é o próximo teste.



Estágio no algarve a partir de segunda-feira

O FC Porto vai iniciar esta segunda-feira (até ao dia 25) o estágio da pré-época em Lagos, no Algarve. Os dragões têm três jogos particulares agendados. O primeiro adversário é o Portimonense (dia 17), seguindo-se o Lille e o Everton, estes dois a serem disputados no Estádio do Algarve.