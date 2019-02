Bruno de Carvalho acredita que se tivesse ido a eleições no Sporting teria ganho

Em entrevista ao Record, antigo presidente leonino fala sobre os cinco anos e meio na liderança dos "leões".

O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, acredita que teria ganho as eleições de setembro e continuaria a ser presidente dos "leões", apesar de tudo o que precedeu o ataque à Academia de Alcochete. Em longa entrevista ao Record, onde falou sobre os cinco anos e meio na liderança do clube de Alvalade, disse também esperar "ficar livre das acusações" relacionadas com a investigação aos incidentes de 15 de maio.



"[A minha expetativa é] Que o juiz tenha a capacidade de verificar que não existem provas do meu envolvimento. Está escrito. Foi por isso que não fiquei em prisão preventiva. Portanto, se não há provas, o que espero no final da instrução é ficar livre de acusações e não chegar a julgamento", explicou BdC, acrescentando que as medidas de coação foram aplicadas porque "se considerou que havia perigo de fuga, por ter sido noticiado que tinha dupla nacionalidade, portuguesa e moçambicana, o que é falso".



Já depois dos ataques de Alcochete, Bruno de Carvalho foi suspenso de sócio e não pôde candidatar-se às eleições de 8 de setembro. O antigo presidente garante que, se fosse hoje, continuaria sem se demitir, "porque se o fizesse não estaria a pensar nos superiores interesses do Sporting". "Mesmo não me tendo demitido, se tivessem agido de forma legal e eu pudesse ter ido a eleições, tenho poucas dúvidas se não ganharia outra vez", defendeu, reforçando: "Pelo que vi das últimas assembleias, continuaria a ter pessoas suficientes para ganhar umas eleições tão concorridas".