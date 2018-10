Bruno de Carvalho agora é DJ

Antigo presidente do Sporting está de volta às redes sociais.

18:14

Bruno de Carvalho tem andado ausente das redes sociais, mas regressou esta quinta-feira às lides com uma fotografia a preto e branco no Instagram.O antigo presidente do Sporting aparece com uns auriculares, aparentemente num bar, na companhia de dois amigos - um deles é Alexandre Godinho, ex-vogal do Conselho Diretivo - e escreveu a seguinte legenda: "DJ on the house!!!"A última publicação de Bruno de Carvalho remontava a 11 de setembro. Na altura tranquilizou os seus seguidores depois de um problema de saúde, que obrigou a que fosse internado no dia das eleições que consagraram Frederico Varandas como novo líder dos leões.