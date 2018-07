Bruno de Carvalho aponta troféu europeu no futebol como objetivo

Presidente destituído na AG explica os argumentos que o levam a tentar o regresso.

"O Sporting precisa de um lider que o ame e respeite incondicionalmente. É uma honra voltar a defender o projeto iniciado em 2011", disse.

Bruno de Carvalho está a apresentar esta quarta-feira a sua candidatura às eleições do Sporting, marcadas para 8 de Setembro, quase três semanas depois de ter sido destituído por 71% dos votos dos sócios leoninos.O presidente destituído afirma que é necessário continuar o bom trabalho anteriormente feito e corrigir os erros cometidos.Bruno de Carvalho fez a apresentação de medidas e de quem o acompanha nos três órgãos a eleições, Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Disciplinar e Mesa da Assembleia Geral, mas contornou a questão se a sua candidatura teria condições legais para avançar."O responsável pela comunicação deixa o cartão dos nossos advogados e depois podem tirar todas essas dúvidas", respondeu Bruno de Carvalho quando questionado em relação à legitimidade da candidatura e quando enfrenta um processo disciplinar."Sabemos o que queremos fazer", anunciou, enumerando depois o crescimento do clube a vários níveis, nomeadamente no número de sócios e dizendo querer chegar aos 250 mil.O ex-dirigente foi também questionado quanto à situação de José Peseiro, contratado após a sua saída para assumir a equipa de futebol, e esclareceu que só falará do seu programa e não da atual vida do Sporting."Não contem comigo nem com nenhum destes membros para atrapalhar aquilo que é a vida do Sporting Clube de Portugal até dia 08 [de setembro]. E com isso não comento assunto nenhum que não diga respeito á candidatura", justificou, optando por não se pronunciar em relação a Peseiro ou ao regresso de Bruno Fernandes.Bruno de Carvalho revelou, no entanto, que fica muito feliz com o regresso de Nani , esta quarta-feira apresentado por Sousa Cintra: "Fico extremamente feliz que tenham terminado a negociação que eu comecei há uns meses".Lembre-se que Bruno de Carvalho chegou a dizer que se demitia de sócio e que deixava de ser adepto do clube - logo após se saberem os resultados da AG de 23 de junho, mas recuou no dia seguinte, mostrando vontade de continuar envolvido na vida do clube.O ex-dirigente está proibido de entar nas instalações do clube.