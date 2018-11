Ex-presidente ameaçou William Carvalho, que “desprezava, tal como Patrício, e partilhou com Mustafá a “decisão criminosa” do ataque.

Bruno de Carvalho apoiou "uma escalada de violência contra os jogadores", de diferentes formas, quer via afirmações no Facebook – que "visavam determinar os adeptos" para ações direcionadas a atletas e equipa técnica –, quer pelas entrevistas que deu, quer nos "contactos pessoais e privilegiados" com Mustafá, ...