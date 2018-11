Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O pior momento da minha vida", afirma Bruno de Carvalho

Ex-presidente do Sporting, de regresso a casa, falou à comunicação social após conhecer as medidas de coação.

16:09

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, falou aos jornalistas no regresso a casa e disse que foi o pior momento da sua vida aquele que viveu nos últimos dias, tendo saído em liberdade após ter sido ouvido no Tribunal do Barreiro, na sequência do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio.



"Quero agradecer à minha família que foi determinante neste que foi o pior momento da minha vida que já alguma vez vivi. Estes cinco dias foram terríveis. Eu vou de facto avaliar uma série de coisas. Vou assentar um bocadinho e aproveitar para descansar. Só quem passa por esta situação percebe o quão diferente é um ser humano quando lhe é privada uma coisa tão simples como ir à casa de banho", começou por dizer o presidente leonino, que, apesar de aguardar julgamento em liberdade, fica obrigado a pagar uma caução de 70 mil euros.



"É um Bruno muito diferente que sai daqui, não sei se melhor ou pior, mas completamente diferente. Espero que a partir de hoje a nossa relação seja diferente. Quando eu quiser fazer alguma declaração eu comunico. A minha família não merece todo este aparato à porta de casa", confessou.



"Estou a sair do pior momento da minha vida. O que eu quero é abraçar a minha filha e estar em sossego", afirmou.