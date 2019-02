Bruno de Carvalho apresenta livro em lágrimas

Ex-presidente do Sporting emocionou-se ao ver a casa cheia para lançar a sua versão do que passou no Sporting.

15.02.19

Bruno de Carvalho não aguentou as lágrimas na apresentação do livro 'Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência' que decorreu no centro comercial El Corte Inglés em Lisboa.

"Agradeço esta presença magnífica, com auditória cheio. Isto demonstra que foi um projeto bem sucedido e traz-me algumas saudades. Agradeço a todos, em particular à minha família. Desculpem por estes 5 anos e meio. Amo-vos muito e vou continuar a dar-vos o carinho que não vos dei. Obrigado aos presentes e ausentes", disse.



Bruno de Carvalho considera que o livro "é uma leitura indispensável para quem quer conhecer bastidores do Sporting e do futebol". "Agradeço ao Rui, ao El Corte Inglés e ao Aguilar. Trabalhámos muito bem em conjunto, é uma aposta vencida.



É um livro isento, frontal e direto, como habituei as pessoas", explicou o ex-presidente do Sporting, que narra a sua versão de episódios polémicos que envolvem figuras como Jorge Jesus, Marco Silva ou Octávio Machado.